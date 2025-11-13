Haberler

Mali, Türk Şirketlerine Savunma Fuarında Teşekkür Etti

Mali, Türk Şirketlerine Savunma Fuarında Teşekkür Etti
Güncelleme:
Mali'de düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda Türk savunma sanayi şirketlerinin katkıları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edildi. Mali'nin İletişim Bakanı, Türk firmalarının fuara katılımı ve kararlılığını övdü.

Mali hükümeti, engelleme girişimleri ve dezenformasyon çabalarına rağmen ülkede düzenlenen savunma sanayi fuarına katkı ve katılımları dolayısıyla Türkiye ve Türk şirketlerine teşekkür etti.

Mali'de bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı (BAMEX'25), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşlarını Afrika ülkelerinden askeri ve sivil heyetlerle buluşturdu.

Mali İletişim, Dijital Ekonomi ve Kamu Yönetiminin Modernizasyonu Bakanı Alhamdou Ag Ilyene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın engellenmesine yönelik girişimleri ve dezenformasyon çabalarını değerlendirdi.

Türk tarafı ve katılımcıların bu süreçteki kararlığına işaret eden Ag Ilyene, "Türkiye'nin kararlılığını ve iradesini çok takdir ediyorum, çünkü Mali ve Sahel'e karşı büyük bir yalan kampanyası yürütüldü, buraya gelmek isteyen herkesi caydırmak için. Türk şirketlerini ve genel olarak Türk devletini bu irade için, dayandıkları için ve buraya gelip bu fuarı düzenledikleri için, ki bu gerçek bir başarı oldu, gerçekten tebrik ediyorum." dedi.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin, Mali'nin terörle mücadelesine katkısına ilişkin soru üzerine Ag Ilyene, şöyle konuştu:

"Çok güzel. Öncelikle en önemlisi, Türkiye'nin Sahel devletlerine ve özellikle Mali'ye gösterdiği saygıdır. Bu, ilişkilerin temelidir. Çünkü ilişkilerde saygı yoksa, hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla Türkiye, Mali'ye büyük bir saygı duyuyor. Şimdi buraya gelen, araziyi inceleyen, Mali'nin güvenlik ihtiyaçlarını bilen ve bu güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler üreten Türk şirketleri, işte bu garantidir. Saygı olduğunda, vizyon olduğunda ve uygun malzeme olduğunda, bence her şey yolunda gider. Dolayısıyla bugün, Afrika'nın ve Sahel'in güvenlik ve korunma ihtiyaçları için gerçekten çalışan Türk şirketlerine teşekkür edebiliriz."

Alhamdou Ag Ilyene, "Savunma sanayi alanındaki bu işbirliği ve ilişkiler, iki ülke arasında diğer alanlara da taşınabilir mi?" sorusuna, "Kesinlikle. Her şey bir başlangıçtır. Zaten Türkiye ile eğitim, öğretim, sağlık alanında işbirliğimiz var. Bugün güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğini geliştiriyoruz. Dijital, bilgi, iletişim gibi diğer alanlarda ilerlememek için hiçbir neden yok." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
500
