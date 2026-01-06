TÜRMOB, tüm beyannamelerin mali müşavirlerce hazırlanmasını talep etti

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, istisnasız tüm beyannamelerin mali müşavirler tarafından hazırlanması ve onaylanması gerektiğini belirtti.

Yıldız, TÜRMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla birlikte mali müşavirlik mesleği ve vergi sistemini ilgilendiren güncel düzenlemelere ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yürüttükleri beyanname imzalama işleminin aslında devlet adına ön denetim olduğunu ifade eden Yıldız, "Dolayısıyla istisnasız her mükellefin beyannamesinin, bu konuda uzman olan ve mesleki sorumluluğu bulunan mali müşavirler tarafından onaylanması gerekmektedir. Mevzuatla kimi mükelleflerin bu gereklilikten muaf tutulduğu durumlar mevcuttur. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ve kamu gelirlerinin artırılması için mevzuatta yer alan bu istisnaların kaldırılması ve tüm mükelleflerin beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatması ve onaylatması şartı getirilmelidir." diye konuştu.

Yıldız, muhasebe ve beyanname gönderme işleminin serbest muhasebeci mali müşavirlerin, tasdikin ise yeminli mali müşavirlerin işi olduğunu aktararak, yetkilerin birbirine karıştırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin yürürlükten kaldırılmasını isteyen Yıldız, istisnasız tüm beyannamelerin mali müşavirler tarafından hazırlanması ve onaylanması talebinde bulundu. Yıldız, mevzuatta yer alan ve uluslararası standartlarda belirtilen şartları sağlamayan hiçbir gruba sınavsız ruhsat verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.