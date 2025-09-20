Malezya Uluslararası Helal Fuarı MIHAS 2025 Sona Erdi

KUALA Malezya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) 2025, ödül törenin ardından sona erdi.

Kuala Lumpur'daki Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi'nde (MITEC) 17-20 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlik, helal endüstrisinde mükemmeliyet, inovasyon ve sürdürülebilirliği ödüllendiren MIHAS 2025 Ödülleri ile kapanış yaptı.

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) tarafından organize edilen MIHAS Ödülleri, helal ekonomiyi küresel düzeyde ileriye taşıyan, yenilikçi, ihracat odaklı, çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerine bağlı işletmeleri onurlandırıyor.

Bu yılki törende toplam 14 ödül sahiplerini buldu. Ödüller, helal sektöründe öncü konumda bulunan firmaların yanı sıra büyük potansiyel taşıyan yeni girişimlere de verildi.

Tüm başvurular, sektör uzmanları ve kamu temsilcilerinden oluşan bağımsız jüri tarafından kalite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, ihracat büyümesi, pazar genişlemesi ve helal uygunluk kriterlerine göre değerlendirildi.

MIHAS Ödülleri, kazanan firmaların küresel pazarlarda tanınırlığını artırırken, helal sektöründe etik, sorumlu ve sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaşmasını da teşvik ediyor.

Geçen yıllarda Adabi (helal sertifikalı evcil hayvan maması) ve AFM Fulfillment (e-ticaret çözümleri) gibi firmalar da ödüle layık görülerek Malezya helal sektörünün çeşitliliği ve küresel rekabet gücünü ortaya koydu.