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Malazgirt’te şeker pancarı alım kampanyası başladı

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Malazgirt’te şeker pancarı alım kampanyası başladı
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Muş’un Malazgirt ilçesinde 2026 yılı şeker pancarı alım kampanyası düzenlenen törenle başladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2026 yılı şeker pancarı alım kampanyası düzenlenen törenle başladı.

Pancar alım töreninde konuşan Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Malazgirt'in önünde turizm ve tarım olmak üzere iki önemli potansiyel bulunduğunu belirterek, ilçede yaklaşık 1 milyon dönüme yakın ekilebilir tarım arazisi olduğunu söyledi. Şeker pancarının ilçe ekonomisi ve çiftçi gelirleri açısından önemli bir ürün olduğunu ifade eden Kahraman, tarımsal yatırımların artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan ise yeni sezonun başladığını belirterek, üreticilerden pancarlarını temiz ve mümkün olduğunca topraksız şekilde teslim etmelerini istedi.

Kampanyanın başlamasının ardından ilk pancarlarını teslim eden üç çiftçiye çeşitli ödüller verildi. Programda ayrıca pancar nakliyesinde kullanılan traktör ve tarım araçlarının sürücülerine trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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