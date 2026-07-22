Özcan'dan Ulusder'e ziyaret

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği'ni (ULUSDER) ziyaret etti.

Ziyarette Malatya'da hayata geçirilmesi planlanan savunma sanayi yatırımı değerlendirilirken, ULUSDER Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Polat ve Başkan Ramazan Özcan, yatırımın Malatya'nın sanayi altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği (ULUSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Polat, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'a ziyareti ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bir yıl önce kurulan bir sivil toplum kuruluşu olmalarına rağmen Malatya'da önemli çalışmalara imza attıklarına dikkat çeken Polat, "Savunma sanayi şirketimizi kurduk, fabrikamızı satın aldık. Malatya'da bizler de ASELSAN'dan sonra hem Malatya için hem de genelde ülkemiz için çok güzel bir yatırım ve üretim tesisini faaliyete geçirmiş olacağız. Biz ASELSAN'ın buraya geldiğini, Malatya'da yaptığı büyük yatırımı inceledikten sonra genelde savunma sanayi başkanlığından birlikte şehrimize, Malatya'ya güzel bir yatırım yapmaya çalıştık, inşallah başarılı olur" şeklinde konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Derneği'nin Malatya'daki ilk organizasyonunda Malatya'da 30 Afrika ülkesi büyükelçi ve ataşelerinin katılımıyla Türkiye'de sağlık turizmini ve bölge ihracatını artırmayı ve yabancı yatırımcıları bölge sanayicisi ile buluşturmayı, ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir diplomasi hareketine imza attığını belirtti.

Savunma sanayi şirketi kapsamında organize sanayi bölgesinde fabrika kurumu noktasında yer tahsisi yapılmasının kendilerini heyecanlandırdığını aktaran Başkan Özcan, "Bölge, ülke ve özellikle Malatya açısından böyle bir yatırıma ev sahipliği yaptığınız, buna kapı araladığınız için teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir ekiple Malatya'da bir savunma sanayinde ciddi bir yatırım olacağına eminim. Biz de sizin yapmış olduğunuz bu gayretli çalışmanın yanındayız. Dolayısıyla da bu önemli çalışmanın bir eyleme dönüştüğünü kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. ASELSAN'ın hamlesiyle beraber uluslararası savunma sanayiinde yapacağı bu yatırımdan dolayı Malatyalılar adına ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerek kamu kurumlarımız açısından gerekse özel sektör açısından sizin yapacağınız bu çalışmaya biz destek vermek amacıyla geldik. Hem de uluslararası Malatya'da aslında ne kadar önemli bir iş için kapı araladığını hep beraber kamuoyuyla paylaşalım dedik. Mutlaka Malatya'da artık savunma sanayide başarılı bir hikaye yazacağınıza ben inanıyorum. Biz de Malatya Ticaret Borsası olarak sizin bize ihtiyaç duyduğunuz her anda biz yanınızdayız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı