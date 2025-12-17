Haberler

Malatya'da çiftçiler alternatif ürünlerle zararlarını telefi ediyor
Malatya'da zirai don nedeniyle kayısı mahsulü alamayan üreticiler, lahanaya yönelerek zararlarını telafi etmeye çalışıyor. Kayısı sezonunun kayıplarla geçmesinin ardından alternatif ürünlerle üretimin sürdürülmesi hedefleniyor.

Malatya'da zirai don nedeniyle bu yıl mahsul alamayan üreticiler, sezonu kurtarabilmek için alternatif ürünlere yöneldi. Kayısı bahçesi dondan etkilenen üreticilerden Kenan Özen, bahçesinde lahana yetiştirerek zararını telafi etmeye çalışırken, hasadın devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin kayısı üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, başta kayısı olmak üzere birçok üründe ciddi rekolte kayıplarına neden oldu. Don felaketinin ardından zor durumda kalan üreticiler, alternatif ürünlere yönelerek sezonu kurtarmaya çalışıyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde üretim yapan Kenan Özen, kayısı bahçesinin dondan zarar görmesinin ardından yaklaşık 2,5 dönümlük alanda lahana ekimi gerçekleştirdi. Özen, hava şartlarının elverişli gitmesi halinde hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirtti.

Ürettiği lahanaları perakende olarak kilogramı 25 TL'den satışa sunduğunu ifade eden Özen, üretime bir süre ara vermelerine rağmen taleplerden memnun olduklarını söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
