MTSO Başkanı Sadıkoğlu'dan İSO 500'de başarı olan firmaya plaket - Haberler

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MTSO Başkanı Sadıkoğlu'dan İSO 500'de başarı olan firmaya plaket

AA - Okan Coşkun - Ekonomi
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MTSO Başkanı Sadıkoğlu'dan İSO 500'de başarı olan firmaya plaket

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"nda 379'uncu sırada yer alan firmaya plaket verdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"nda 379'uncu sırada yer alan firmaya plaket verdi.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Sadıkoğlu, "İSO 500-2021" araştırmasında 379'uncu sıraya yükselen Baykan Denim Konfeksiyon AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Baykan'a plaket takdim etti.

Sadıkoğlu, firmayı tebrik ederek, "Organize sanayi bölgemizde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarla firmanın son 3 yılda yakaladığı başarıdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm çalışanları tebrik ediyorum. Ülke ekonomisine yıllık 225 milyon dolar ihracatla büyük katkı sunan firmamız, 2 bin 500 kişi istihdamıyla ilimizin istihdam rakamları için de büyük bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Firmanın elde ettiği başarının önemli olduğunu aktaran Sadıkoğlu,"Firmanın Malatya'dan başvuru yapması bizleri ayrıca sevindirmiştir. Malatya'ya kazandırılan bu başarı yolun başında olan firmalarımız için de motivasyon oluşturacak, ön ayak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Okan Coşkun - Ekonomi

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