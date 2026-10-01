Haberler

Malatya TSO Başkan Adayı Sadıkoğlu oyunu kullandı, katılım yüksek dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya TSO Başkan Adayı Sadıkoğlu oyunu kullandı, katılım yüksek dedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oyunu kullandı. Sadıkoğlu, 09.00'da başlayan ve 17.00'da sona erecek oy verme işlemine katılımın yüksek olduğunu belirterek üyelere teşekkür etti ve sonucun hayırlı olmasını diledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oyunu kullandı.

Seçimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, "Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Saat 17.00'da sona erecek. Katılım oldukça yüksek. Olgunlukla geçen seçimlerimiz için bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Her iki grup adına yarışan meclis üyesi adaylarını ve komite üyesi adaylarını tebrik ediyorum. Sandıktan çıkacak sonucun şimdiden üyelerimize, odamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

Raporlar geldi, başkan olaya el attı: Artık yasak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Mabel Matiz hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim

TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu

Madende göçük! İşçiler için zamanla yarış var, kriz merkezi kuruldu
Güllü davasında kritik gün bugün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı: Mahkemeye gelin

Güllü davasında kritik gün! Oğlundan duruşma öncesi dikkat çeken çağrı
Van Bommel'den Lukaku ve Trossard hakkında açıklama

Fener'in yıldızını el üstünde tutuyor: Onun için İstanbul'a gittim
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz

Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak Betül Sayan Kaya sözleri