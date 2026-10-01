Malatya TSO Başkan Adayı Sadıkoğlu oyunu kullandı, katılım yüksek dedi

Malatya TSO Başkan Adayı Sadıkoğlu oyunu kullandı, katılım yüksek dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oyunu kullandı. Sadıkoğlu, 09.00'da başlayan ve 17.00'da sona erecek oy verme işlemine katılımın yüksek olduğunu belirterek üyelere teşekkür etti ve sonucun hayırlı olmasını diledi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oyunu kullandı.
Seçimlerle ilgili açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, "Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi devam ediyor. Saat 17.00'da sona erecek. Katılım oldukça yüksek. Olgunlukla geçen seçimlerimiz için bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Her iki grup adına yarışan meclis üyesi adaylarını ve komite üyesi adaylarını tebrik ediyorum. Sandıktan çıkacak sonucun şimdiden üyelerimize, odamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı