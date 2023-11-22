Malatya Ticaret Borsasında Şekerpare Kayısısı Fiyatları
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Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|173,00
|173,00
|Kuru kayısı
|Kg
|130,50
|130,50
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|90,00
|98,00
Kaynak: AA / Ekonomi