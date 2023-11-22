Malatya Ticaret Borsasında Şekerpare Kayısısı Fiyatları

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: