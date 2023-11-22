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Malatya Ticaret Borsasında Şekerpare Kayısısı Fiyatları

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Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
1 No'lu şekerpare kayısıKg173,00173,00
Kuru kayısıKg130,50130,50
Kesmelik kuru kayısıKg90,0098,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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