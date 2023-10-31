Malatya Ticaret Borsasında Gün Kurusu Kayısısı 210 TL'den Satıldı
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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|210,00
|210,00
|Kuru kayısı
|Kg
|142,76
|200,00
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|70,00
|70,41
|Kuru üzüm çekirdeksiz
|Kg
|47,00
|47,00
|Buğday
|Kg
|6,32
|6,32
Kaynak: AA / Ekonomi