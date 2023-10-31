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Malatya Ticaret Borsasında Gün Kurusu Kayısısı 210 TL'den Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
1 No'lu gün kurusu kayısıKg210,00210,00

Kuru kayısıKg142,76200,00
Kesmelik kuru kayısıKg70,0070,41
Kuru üzüm çekirdeksizKg47,0047,00
BuğdayKg6,326,32

Kaynak: AA / Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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