Malatya Ticaret Borsasında Gün Kurusu Kayısısı 210 TL'den Satıldı

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: