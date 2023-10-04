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Malatya Ticaret Borsasında Gün Kurusu Kayısının Kilogramı 230 TL

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 230 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Gün kurusu kayısı: 230 TL, Jumbo kayısı: 200 TL, Kuru kayısı: 185 TL, 1 No'lu gün kurusu kayısı: 190 TL, 1 No'lu şekerpare kayısı: 178-190 TL, 4 No'lu şekerpare kayısı: 180 TL.