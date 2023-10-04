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Malatya Ticaret Borsasında Gün Kurusu Kayısının Kilogramı 230 TL

Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 230 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Gün kurusu kayısı: 230 TL, Jumbo kayısı: 200 TL, Kuru kayısı: 185 TL, 1 No'lu gün kurusu kayısı: 190 TL, 1 No'lu şekerpare kayısı: 178-190 TL, 4 No'lu şekerpare kayısı: 180 TL.

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 230 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısıKg230,00230,00

Jumbo kayısıKg200,00200,00
Kuru kayısıKg185,00185,00
1 No'lu gün kurusu kayısıKg190,00190,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg178,00190,00
4 No'lu şekerpare kayısıKg180,00180,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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