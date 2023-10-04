Malatya Ticaret Borsasında Gün Kurusu Kayısının Kilogramı 230 TL
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 230 liradan satıldı. Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: Gün kurusu kayısı: 230 TL, Jumbo kayısı: 200 TL, Kuru kayısı: 185 TL, 1 No'lu gün kurusu kayısı: 190 TL, 1 No'lu şekerpare kayısı: 178-190 TL, 4 No'lu şekerpare kayısı: 180 TL.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 230 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|230,00
|230,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|200,00
|200,00
|Kuru kayısı
|Kg
|185,00
|185,00
|1 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|190,00
|190,00
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|178,00
|190,00
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|180,00
|180,00
Kaynak: AA / Ekonomi