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Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 260 liradan satıldı

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Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 260 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 260 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
3 No'lu şekerpare kayısıKg260,00260,00

Kuru kayısıKg119,34250,00
Gün kurusu kayısıKg214,68250,00
2 No'lu şekerpare kayısıKg230,00230,00
Jumbo kayısıKg182,11182,11
Endüstriyel kuru kayısıKg121,10121,10
Kesilmiş kuru kayısıKg78,5597,83

Kayısı çekirdeği iç tatlıKg75,0075,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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