Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 260 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 260 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: