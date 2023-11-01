Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 260 liradan satıldı
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Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 260 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 260 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|260,00
|260,00
|Kuru kayısı
|Kg
|119,34
|250,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|214,68
|250,00
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|230,00
|230,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|182,11
|182,11
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|121,10
|121,10
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|78,55
|97,83
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|75,00
|75,00
Kaynak: AA / Ekonomi