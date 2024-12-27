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Malatya Şeker Fabrikası, 2024-2025 Döneminde 470 Bin Ton Pancar Alımı Gerçekleştirdi

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Malatya Şeker Fabrikası, 2024-2025 sezonunda 470 bin ton pancar alarak 51 bin ton şeker, 137 bin ton küspe ve 17 bin ton melas üretimi yaptı. Fabrika, bölge ekonomisine önemli katkılar sunarken, iş gücü eksikliği ve emeklilik sorunları üretimi tehdit ediyor.

Malatya Şeker Fabrikası, 2024-2025 sezonunda 470 bin ton pancar alımı gerçekleştirerek 51 bin ton şeker, 137 bin ton küspe ve 17 bin ton melas üretimi yaptı. Fabrika, bölge ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ederken, iş gücü eksikliği ve emeklilik sorunları üretimi tehdit ediyor. Ayrıca, deprem sürecinde önemli bir misafirhane ve lojistik merkezi olarak görev üstlenen fabrika, üretime kesintisiz devam ediyor.

Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, 2024-2025 yılı şeker pancarı kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kampanyanın 4 Eylül'de pancar alımıyla başladığını ve 6 Eylül itibarıyla pancar işleme sürecine geçildiğini belirten Murat, şu ana kadar 470 bin ton pancar teslim alındığını, bunun 405 bin tonunun işlenerek 51 bin ton şeker, 137 bin ton küspe ve 17 bin ton melas üretildiğini açıkladı. Başkan Murat, 120 günlük kampanyanın ocak ayının ilk haftasında sona ermesinin hedeflendiğini ifade etti.

Fabrika bölge ekonomisinin lokomotifi

Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nın bölgenin en büyük kamu iktisadi kurumlarından biri olduğunu da vurgulayarak fabrikanın kayısıdan sonra Malatya ekonomisindeki en büyük girdi olduğunu söyledi. Bu yıl fabrikanın çevresindeki Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Malatya ve Gaziantep illerinden pancar ekimi aldığını kaydeden Murat, bin 250 ailenin 80 bin dekar alanda pancar ekimi yaptığını söyledi. Murat, ayrıca Malatya Şeker Fabrikası'nın her yıl 50-60 bin kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine de önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Emeklilik sorunu üretimi tehdit ediyor

Nuri Murat, kalifiye iş gücünün büyük bir kısmının emeklilik yaşına geldiğini ve bu sorunun çözülmemesi durumunda üretimde ciddi aksaklıklar yaşanabileceğini ifade ederek, "Bu sorun çözülmezse, fabrikada kalifiye eleman sıkıntısı başlar ve üretim ciddi şekilde etkilenir" dedi.

Deprem sürecinde fabrika büyük bir görev üstlendi

Murat, 2023 depreminde Malatya Şeker Fabrikası'nın çok önemli bir rol üstlendiğini de hatırlattı. Depremde, fabrikanın bin 200 çadır kurarak 10 bin kişiye ev sahipliği yaptığını ve lojistik merkez olarak kullanıldığını belirtti. Depremin ardından fabrikada yapılan yenilikler ve revizyonlarla üretimin aksatılmadan devam ettiğini vurgulayan Murat, fabrikanın şu an sorunsuz bir şekilde üretime devam ettiğini söyledi. Deprem sonrası yapılan önemli teknik değişikliklerle ilgili olarak, fabrika çalışanlarının büyük bir özveriyle fabrikalarını yeniden ayağa kaldırdığını ve şu anda hiçbir üretim sorunuyla karşılaşılmadığını ifade eden Nuri Murat, "İki yıldır sorunsuz bir şekilde üretim devam ediyor. Bu yıl da teknik eksikliklerin giderileceği bir revizyon süreci yaşanacak" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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