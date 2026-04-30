Malatya'nın sanayi ve teknoloji vizyonu Ankara'da masaya yatırıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yaptığı görüşmede Malatya'nın sanayi altyapısı, OSB yatırımları ve yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci öncülüğündeki heyet, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi.

Görüşmede, Malatya'nın sanayi ve teknoloji alanındaki gelişim süreci ele alınırken, organize sanayi bölgelerinin mevcut kapasitesi, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler değerlendirildi. Küçük sanayi sitesi projelerinin hızlandırılması, üretim altyapısının güçlendirilmesi ve yüksek katma değerli üretime geçiş başlıkları da toplantının ana gündemini oluşturdu.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Malatya'nın sanayi altyapısının daha dirençli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması hedefi doğrultusunda atılacak adımlar üzerinde duruldu.

İstihdamın artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve teknoloji odaklı üretim modelinin yaygınlaştırılması konularında ortak bir vizyon ortaya konulurken, görüşmenin Malatya'nın bölgesel kalkınmadaki rolünü güçlendirmesi bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı