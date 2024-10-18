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Malatya'nın Palanga Mahallesi'nde Patates Hasadı Başladı

Malatya'nın Palanga Mahallesi'nde Patates Hasadı Başladı
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Darende ilçesine bağlı Palanga Mahallesi'nde patates hasadına başlandı. Yaklaşık 10 bin ton rekolte bekleyen organik patatesler, yüksek verimle üretildi.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Palanga Mahallesi'nde patates hasadına başlanıldı.

Darende ilçesine bağlı bin 300 rakımdaki Palanga Mahallesi'nde patates hasadına başlanıldı. Yaklaşık bin 500 dekarlık bir alanda ekimi yapılan patateste 10 bin ton rekolte bekleniyor.

Bir önceki yıla mukayese ile yeni dönemde yüksek verim elde ettiklerini aktaran, Palanga Mahalle Muhtarı Hakan Gökçe, " Ürünlerimiz tamamen organik olarak üretiliyor. Kimyasal kullanmıyoruz. Ovamız yüksek olduğu için mikroklima görevi görüyor. Darende'nin sulanabilir en büyük ovası burasıdır. Toprağımızda hastalık yok. Anaç olanlar genelde yurtdışına gidiyor. İç piyasada pahalı olduğu için vatandaşımız bunu tercih etmiyor. Tarlada kalan ürünleri de çevredeki vatandaşlar topluyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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