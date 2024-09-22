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Malatya'nın Kurutulmuş Domatesleri Avrupa'ya İhraç Ediliyor

Malatya'nın Kurutulmuş Domatesleri Avrupa'ya İhraç Ediliyor
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Malatya'nın Kuluncak ilçesinde hasadı tamamlanan domatesler, yüzlerce dekarlık alanda kurutularak Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Bu durum, bölge ekonomisine büyük katkı sağlarken çiftçilere de kazanç getiriyor.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde hasadı tamamlanan domatesler yüzlerce dekarlık alanda kurutularak Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde hasadı tamamlanan domatesler yüzlerce dekarlık alanda kurutularak başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Malatya'da son yıllarda ihracatıyla dikkati çeken kurutulmuş domateste üretimin çok büyük bir bölümünün karşılandığı Kuluncak ilçesinde sezonun son ürünleri tarlalardan toplanarak kurutulma işlemlerinin ardından Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Kuluncak'ta kayısıya alternatif ürün olarak yüzlerce dekarlık alanda yetiştirilerek kurutulduktan sonra ihraç edilen domatesler kent ekonomisine önemli bir katma değer sağlarken, çiftçilerin ise yüzünü güldürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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