Malatya Kuyumcular Çarşısı Esnafından Sorunların Giderilmesi Talebi

Malatya Kuyumcular Çarşısı Esnafından Sorunların Giderilmesi Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MAGİNDER Başkanı Salih Kardemir, kuyumcular çarşısını ziyaret ederek esnafın sıkıntılarını dinledi. 6 Şubat depremlerinin ardından esnafın zor günler geçirdiğini ve kayısı üretiminin etkisiyle ekonomik zorluklar yaşandığını belirtti. Ayrıca, çarşının yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Kardemir, Sivas Caddesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Kardemir, "Esnaf olmadan Malatya'nın ayağa kalkması mümkün değil" dedi.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen esnafın hala zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını belirten Kardemir, "Şehrimizi bekleyen esnafımıza bizim büyük bir özveriyle sahip çıkmamız lazım. Deprem sonrası birçok esnaf, mühendis, doktor ve iş insanı Malatya'yı terk etti ama buradaki esnafımız tüm zorluklara rağmen mücadele etmeye devam ediyor. Bu şehrin her zaman bekçisi esnaftır" ifadelerini kullandı.

"Kayısı olmayınca altına yönelim azalıyor"

Malatya ekonomisinin bel kemiği olan kayısı üretiminin, 12 Nisan'da yaşanan don olayıyla büyük zarar gördüğünü kaydeden Kardemir, bunun kuyumcu esnafını da dolaylı olarak etkilediğini söyledi. Kardemir, "Kayısı olmayınca vatandaş altına yönelmiyor. Altın fiyatlarının yüksekliği de kuyumcu esnafımızı ayrıca zorluyor" dedi.

"Çarşı, kültür merkezi kimliğini koruyarak yeniden düzenlenmeli"

Ziyaret sırasında çarşı inşaatıyla ilgili belirsizliklere de değinen Kardemir, devletin tüm gücüyle çalıştığını ancak süreçte yaşanan aksaklıkların esnafı yorduğunu ifade etti. Kardemir, "Çarşı inşaatının birkaç ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. Ancak esnafımız, dükkanların işlevsellik açısından yetersiz olduğunu belirtiyor. Bizler, çarşının yeniden kültür merkezi kimliğiyle; kuyumcular, balıkçılar, kasaplar, ayakkabıcılar ve diğer meslek gruplarının bir arada bulunduğu şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Şehrin en büyük sorunu belirsizliktir ve bu durumun bir an önce sona ermesi gerekiyor" dedi.

"500 gün denildi, 2,5 yıl geçti"

Kuyumcular Çarşısı Esnaf Başkanı Fatih Kahraman, Kardemir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Çarşı esnafı ise yaşadıkları mağduriyetin devam ettiğini aktararak, "İlk depremde iş yerimiz yıkıldı. Bize 500 gün içinde teslim edileceği söylenen yeni iş yerleri için 2,5 yıl geçti ama hala teslim edilmedi. Yetkililerden artık somut adım atmalarını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği söylenen CHP'li başkandan açıklama var
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Mustafa Destici'den 'Miras' hutbesini eleştirenlere tepki

Diyanet'in "Miras" hutbesine destek veren bir parti lideri var
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı

Anfield'da hüzünlü gece: Salah hüngür hüngür ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.