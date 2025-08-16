Malatya Kuyumcular Çarşısı Esnafından Sorunların Giderilmesi Talebi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Kardemir, Sivas Caddesi'nde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Kardemir, "Esnaf olmadan Malatya'nın ayağa kalkması mümkün değil" dedi.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen esnafın hala zor şartlarda ayakta kalmaya çalıştığını belirten Kardemir, "Şehrimizi bekleyen esnafımıza bizim büyük bir özveriyle sahip çıkmamız lazım. Deprem sonrası birçok esnaf, mühendis, doktor ve iş insanı Malatya'yı terk etti ama buradaki esnafımız tüm zorluklara rağmen mücadele etmeye devam ediyor. Bu şehrin her zaman bekçisi esnaftır" ifadelerini kullandı.

"Kayısı olmayınca altına yönelim azalıyor"

Malatya ekonomisinin bel kemiği olan kayısı üretiminin, 12 Nisan'da yaşanan don olayıyla büyük zarar gördüğünü kaydeden Kardemir, bunun kuyumcu esnafını da dolaylı olarak etkilediğini söyledi. Kardemir, "Kayısı olmayınca vatandaş altına yönelmiyor. Altın fiyatlarının yüksekliği de kuyumcu esnafımızı ayrıca zorluyor" dedi.

"Çarşı, kültür merkezi kimliğini koruyarak yeniden düzenlenmeli"

Ziyaret sırasında çarşı inşaatıyla ilgili belirsizliklere de değinen Kardemir, devletin tüm gücüyle çalıştığını ancak süreçte yaşanan aksaklıkların esnafı yorduğunu ifade etti. Kardemir, "Çarşı inşaatının birkaç ay içinde teslim edilmesi bekleniyor. Ancak esnafımız, dükkanların işlevsellik açısından yetersiz olduğunu belirtiyor. Bizler, çarşının yeniden kültür merkezi kimliğiyle; kuyumcular, balıkçılar, kasaplar, ayakkabıcılar ve diğer meslek gruplarının bir arada bulunduğu şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Şehrin en büyük sorunu belirsizliktir ve bu durumun bir an önce sona ermesi gerekiyor" dedi.

"500 gün denildi, 2,5 yıl geçti"

Kuyumcular Çarşısı Esnaf Başkanı Fatih Kahraman, Kardemir'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Çarşı esnafı ise yaşadıkları mağduriyetin devam ettiğini aktararak, "İlk depremde iş yerimiz yıkıldı. Bize 500 gün içinde teslim edileceği söylenen yeni iş yerleri için 2,5 yıl geçti ama hala teslim edilmedi. Yetkililerden artık somut adım atmalarını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA