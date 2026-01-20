Haberler

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Özköse'den 'Malatya kayısısı' uyarısı
Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Malatya kayısısının dünya çapında bir marka olduğunu vurgulayarak, piyasada yaşanan olumsuz uygulamaların hem üreticileri hem de kayısının marka değerini tehdit ettiğini belirtti. Özköse, standart dışı ürünlerin kayısı adıyla satışa sunulmasına karşı çıkarak, bu durumun yerli üreticileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Malatya kayısısının korunması gerektiğini belirten Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, son dönemde piyasada yaşanan bazı uygulamaların hem üreticiyi hem de Malatya kayısısının marka değerini ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Özköse, Malatya kayısısının dünya çapında tescilli bir marka olduğunu vurgulayarak, "Malatya kayısısı binlerce üreticimizin geçim kaynağı, şehrimizin alın teri ve ülkemizin önemli bir ihracat değeridir. Ancak son dönemde piyasada yaşanan bazı uygulamalar bu kıymetli ürünü ve üreticimizi zor durumda bırakmaktadır" dedi.

İran, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden getirilen ürünlerin Malatya kayısısıyla aynı pazarda satılmasının fiyat dengesini bozduğunu ifade eden Özköse, bu durumun yerli üreticinin emeğini değersizleştirdiğini kaydetti. Ayrıca bazı yerli tüccarların da kalite standartlarını karşılamayan ürünleri Malatya kayısısı adıyla satışa sunduğunu kaydetti.

Özköse, "Malatya kayısısı bir isimden ibaret değildir. Belirli kalite standartları, üretim anlayışı ve itibarla anılan bir değerdir. Standart dışı ürünlerin Malatya kayısısı adıyla piyasaya sürülmesine izin verilmemelidir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
