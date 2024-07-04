Malatya Kayısısı Hasat Ediliyor

'Güneşin altın yumurtası' olarak bilinen Malatya kayısısında hasat devam ediyor. Bin bir emekle dalından toplanan kayısılar, meşakkatli sürecin ardından tüm dünyanın damağını tatlandırmak için ihracata hazırlanıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminde liderliği elinde bulunduran Malatya'da geçtiğimiz hafta başlayan hasat dönemi, bunaltıcı sıcak havaya rağmen sürüyor. AB coğrafi işaret belgesi ile kayısının dalından 115'den fazla ülkeye ihracat serüveni ile üreticiler yıl boyunca baktıkları ağaçlardaki meyveleri gerek teknolojinin nimetlerini kullanarak gerekse insan gücü ile topluyor.

Mevsimlik işçilerin çalıştığı bahçelerde toplanan kayısılar, ilk olarak kükürtlü islim damına konulduktan sonra sergene çıkarılarak güneşte kurumaya alınıyor.

Bir bölümü natürel, bir bölümü ise işlenmiş olarak hazır hale getirilen kayısılar daha sonra pazarda satışa çıkıyor.

Bu sezon kuru kayısıda rekolte 107 bin 517 bin ton olarak tahmin edilirken Malatya, Türkiye kayısı üretim alanının yüzde 62, yaş kayısı üretiminin yüzde 38, Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90, dünya kuru kayısı üretiminin ise yaklaşık yüzde 55'ini karşılıyor. Kentte yaklaşık olarak 40 bin aile geçimini kayısı üretimi yaparak sağlarken kayısıdan ortalama olarak yıllık 450-500 milyon dolar üzerinde gelir sağlanıyor. Türkiye ve dünyada bir marka olan Malatya kayısısının ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısısı olduğu biliniyor. - MALATYA