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Malatya Havalimanı'nın 2023 Kasım Ayı İstatistikleri Açıklandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Malatya Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Kasım ayında iç hat yolcu trafiği 60 bin 894 yolcuya hizmet veren havalimanında 11 aylık süreçte ise 677 bin 917 yolcu havalimanını kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Malatya Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Kasım ayında iç hat yolcu trafiğinde 60 bin 894 yolcuya hizmet veren havalimanında 11 aylık süreçte ise 677 bin 917 yolcu havalimanını kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı'nın 2023 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Malatya Havalimanı'nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 60 bin 894, dış hat yolcu trafiği ise 148 oldu. Kasım'da toplam 61 bin 42 yolcuya hizmet veren Malatya Havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 521, dış hatlarda ise 3 olmak üzere toplam 524 olarak açıklandı.

Yine Kasım ayında kargo, posta ve bagaj trafiği de 445 ton olarak gerçekleşti.

Açıklamada Malatya Havalimanının 2023 yılı 11 aylık istatistikleri de paylaşıldı. Bu süreçte Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 677 bin 917 olurken, uçak trafiği ise 5 bin 595 olarak gerçekleşti. Yine 11 aylık süreçte yük trafiği de 5 bin 334 ton olarak kayıtlara geçti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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