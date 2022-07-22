Malatya haberleri... Malatya Ticaret Borsası
AA - Orhan Yoldaş - Ekonomi
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Malatya haberlerine göre Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,54 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 129,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|94,10
|129,54
|Kuru incir
|Kg
|50,34
|50,34
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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