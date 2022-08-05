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Malatya haberleri... Darende'de bal sağım ve süzme mesaisi

Malatya haberleri... Darende'de bal sağım ve süzme mesaisi

Gelen Malatya haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde bal üreticilerinin bal sağım ve süzme mesaisi başladı.

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Malatya'nın Darende ilçesinde bal üreticilerinin bal sağım ve süzme mesaisi başladı. Arıcılar, kovanlardan hasat ve süzme telaşı yaşıyor.

Darende ilçesinde Mayıs ayından bu yana geniş ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda arıcılık yapan üreticiler, bal hasadına ve süzme işlemine başladı. Kavurucu sıcakta taktıkları maskelerle çalışan üreticiler, arıları kovanlardan uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıyor.

Sıcak havalara rağmen işlerini severek yaptıklarını belirten üretici Muzaffer Keleş, tamamen doğal ortamda üretilen ballarının son derece kaliteli olduğunu ve birçok bölgeden ve yurt dışından alıcıları olduğunu söyledi.

Ürettikleri balın adeta bir ilaç gibi olduğunu da belirten Keleş, "Bizim bu ballar ilaç niyetinedir. Ballarımız tamamen doğal ortamda ve katkısız bir şekilde üretiliyor. Biz şimdi burada bal sağımı gerçekleştiriyoruz. Hasattan sonra balımızı süzüyoruz ve kavanozlara koyarak satışa hazır hale getiriyoruz. Ürettiğimiz ballar tamamen Darende yaylalarında üretilen ballardır. Yaylalarımız bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir vatandaşlarımız Darende'de üretilen balı gönül rahatlığı ile tükete bilirler" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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