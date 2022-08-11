Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı en yüksek 120 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 4 No'lu şekerpare kayısı Kg 115,00 120,00 5 No'lu şekerpare kayısı Kg 88,00 88,00 6 No'lu şekerpare kaysı Kg 75,00 85,00 Kuru kayısı Kg 104,04 104,04

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