Malatya haberi | Malatya Ticaret Borsası
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Malatya ekonomi haberine göre Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı en yüksek 120 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında 4 No'lu şekerpare kayısının kilogramı en yüksek 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|115,00
|120,00
|5 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|88,00
|88,00
|6 No'lu şekerpare kaysı
|Kg
|75,00
|85,00
|Kuru kayısı
|Kg
|104,04
|104,04
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
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