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Malatya haber! Malatya Ticaret Borsası

Malatya haber! Malatya Ticaret Borsası

Malatya gelişmesine göre Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 91,80 liradan satıldı.

 - Güncelleme:

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg91,8091,80
Badem kabukluKg15,0015,00
Yaş kayısıKg41,0041,00
ArpaKg6,236,23

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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