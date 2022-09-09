Malatya haber! İki organize sanayi Yazıhan'ı kalkındıracak

Malatya'nın Yazıhan ilçesine yapılacak olan Besi ve Sera organize sanayi bölgeleri ilçeyi kalkındıracak.

Vali Hulusi Şahin ilçede yapımı devam eden yatırımları incelemek amacıyla Yazıhan İlçesini ziyaret etti. Kaymakamlık ve belediye başkanlığını ziyaret eden Vali Şahin, Kaymakam Kutsal Baytak ve Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ten ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Vali Şahin, Kaymakamlık toplantı salonunda Yazıhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli'nin katılımlarıyla gerçekleştirilen Besi OSB ve Sera OSB toplantısına katıldı.

Vali Şahin, toplantı sonrasında Organize Sanayi Bölgesi yapılması planlanan alanlarda incelemelerde de bulundu.

"Yazıhan'ın nüfus patlamasına hazırlıklı olması lazım"

Vali Şahin yaptığı açıklamada, ilçeye yapılacak olan iki organize sanayinin önemine temas ederek, Yazıhan'ın ve Malatya'nın geleceği açısından çok değerli iki tesisin tarıma dayalı iki Organize Sanayi Bölgesinin Yazıhan'da kurulacağını ve bu iki tesisin hem Yazıhan için, hem de Malatya için çok büyük bir kazanım olacağını vurguladı. Şahin, "Emeği geçenleri kutluyorum. Kalan bölümlerin de kısa bir zaman içerisinde tamamlanmasıyla, Yazıhan'da çok büyük bir sirkülasyonla karşı karşıya kalacaksınız. Bunun sonucunda Yazıhan hem ekonomik açıdan, hem de nüfus açısından çok önemli bir büyüme kaydedecektir. Bunun ışıklarını biz bugünden görebiliyoruz. Bu ekonomik ve nüfus büyümesinin hazırlıklarını iyi yapmak lazım. Büyüme sancılarını yaşamamak için özellikle şehirleşme ve imar anlamında, Yazıhan'ın böyle büyük bir nüfus patlamasına hazırlıklı olması lazım" diye konuştu - MALATYA