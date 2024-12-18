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Malatya Galericileri, Yeni Yıldan Umutlu

Malatya Galericileri, Yeni Yıldan Umutlu
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Malatya'da ikinci el otomobil satışları durma noktasına geldi. Galericiler, yüksek faiz oranlarının olumsuz etkilerini dile getirerek 2024 yılı için umutlu olduklarını belirtti.

Malatya'da, ikinci el otomobil satışında umduklarını bulamayan galerici esnafı yeni yıldan umutlu olduklarını kaydetti.

Sektörün durma noktasına geldiğini aktaran Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüzde 20'lere varan indirimlere rağmen satış yapamadıklarını kaydederek, yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Levent, sektördeki haraketliliğin faizlerin düşmesine bağlı olduğunu ifade etti. Galerici Fevzi Kocaman, 2024 yılında beklediklerini bulamadıklarını ifade ederek, yeni yıl için umutlu olduklarını kaydetti. Kocaman, iş yerlerinde satış için sergiledikleri trafiğe çıkmayan araçlarda sigorta zorunluğunun ise girdi fiyatlarını arttırdığını belirterek, teşhir durumunda olan araçlar için sigorta zorunluğunun ortadan kaldırılmasını istediklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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