Haberler

Sadıkoğlu, KOSGEB kredi borçlarının silinmesini talep etti

Sadıkoğlu, KOSGEB kredi borçlarının silinmesini talep etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremzede işletmelerin KOSGEB kredilerini ödeyebilmekte zorlandıklarını belirterek, kredi borçlarının silinmesini veya en az 2 yıl ertelenmesini talep etti.

Depremzede işletmelerin KOSGEB kredilerini ödeyebilecek ekonomik güce hala kavuşamadığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yetkililere önemli bir çağrıda bulunarak kredi borçlarının silinmesini ya da en az 2 yıl ertelenmesini talep etti.

KOSGEB tarafından "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında sunulan geri ödemeli kredilerin taksitleri 2026 yılı şubat ve mart aylarında ödenmeye başlayacak.

Depremzede firmaların kredi taksitlerini ödeyecek güce hala ulaşamadığını belirterek yetkililere önemli bir çağrı yapan Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi Malatya'mızı derinden sarstı. Resmi rakamlara göre 27 bin 500 iş yeri ve ofis kullanılamaz hala geldi. Buralarda faaliyet yürüten işletmeler ya kiraladığı başka işyerlerinde faaliyet yürütüyor ya da konteynerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. 4 binden fazla işletmenin 21 metrekarede var olma çabası içinde olduğu Malatya'da ticari hayat 6 Şubat öncesine ulaşamadı. Binlerce işletmemiz günü siftahsız bitiriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz ödeme günü yaklaşan KOSGEB kredi taksitleri kaygısıyla günlerini geçiriyor" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, "KOSGEB tarafından sunulan kredi, o günün şartlarında işletmeler için önemli bir can suyu olmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a ve KOSGEB Başkanı Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na bir kez daha üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ancak söz konusu kredilerin geri ödemelerine önümüzdeki şubat ve mart aylarında başlanacak. Binlerce esnafımızın geçici iş yerlerinde ticaret yapmaya çalıştığı bir ortamda kredi taksitlerini ödeyebilmeleri mümkün değil. Bu nedenle kredi borçlarının silinmesini ya da en az 2 yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Talebimiz sadece Malatya'mız için değil Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve tüm deprem bölgesi içindir. Talebimizi resmi yollarla ilgili kurumlara da ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın deprem bölgesi için yaptığımız çağrıya kulak vereceklerine gönülden inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Trump blöf mü yapıyor? ABD basını Venezuela için haftalar önce alınan kararı yazdı

Trump blöf mü yapıyor? ABD basını haftalar önce alınan kararı yazdı
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı

Maduro yatağından nasıl alındı? O anlar yapay zeka ile canlandırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı

Elif'e mezar olan otomobil gölden böyle çıkartıldı
İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

CHP listesinden seçilen vekil istifa etti! AK Parti'ye katılıyor