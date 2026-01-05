Sadıkoğlu, KOSGEB kredi borçlarının silinmesini talep etti

Depremzede işletmelerin KOSGEB kredilerini ödeyebilecek ekonomik güce hala kavuşamadığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yetkililere önemli bir çağrıda bulunarak kredi borçlarının silinmesini ya da en az 2 yıl ertelenmesini talep etti.

KOSGEB tarafından "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında sunulan geri ödemeli kredilerin taksitleri 2026 yılı şubat ve mart aylarında ödenmeye başlayacak.

Depremzede firmaların kredi taksitlerini ödeyecek güce hala ulaşamadığını belirterek yetkililere önemli bir çağrı yapan Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi Malatya'mızı derinden sarstı. Resmi rakamlara göre 27 bin 500 iş yeri ve ofis kullanılamaz hala geldi. Buralarda faaliyet yürüten işletmeler ya kiraladığı başka işyerlerinde faaliyet yürütüyor ya da konteynerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. 4 binden fazla işletmenin 21 metrekarede var olma çabası içinde olduğu Malatya'da ticari hayat 6 Şubat öncesine ulaşamadı. Binlerce işletmemiz günü siftahsız bitiriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz ödeme günü yaklaşan KOSGEB kredi taksitleri kaygısıyla günlerini geçiriyor" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, "KOSGEB tarafından sunulan kredi, o günün şartlarında işletmeler için önemli bir can suyu olmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a ve KOSGEB Başkanı Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na bir kez daha üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ancak söz konusu kredilerin geri ödemelerine önümüzdeki şubat ve mart aylarında başlanacak. Binlerce esnafımızın geçici iş yerlerinde ticaret yapmaya çalıştığı bir ortamda kredi taksitlerini ödeyebilmeleri mümkün değil. Bu nedenle kredi borçlarının silinmesini ya da en az 2 yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Talebimiz sadece Malatya'mız için değil Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve tüm deprem bölgesi içindir. Talebimizi resmi yollarla ilgili kurumlara da ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın deprem bölgesi için yaptığımız çağrıya kulak vereceklerine gönülden inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA