Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne 'Birinci Derece Tarımsal Örgüt' Unvanı

Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Birinci Derece Tarımsal Örgüt" unvanı almaya hak kazandı.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ergül Günaydın, yapılan çalışmaların, üreticilere sunulan hizmetlerin ve hayvancılığın gelişmesi için gösterilen özverili gayretlerin bu başarıyı getirdiğini belirtti.

Günaydın açıklamasında, "Bu belge, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal örgütlerin faaliyetleri, kurumsal yapısı, üreticiye katkısı ve sürdürülebilir kalkınmaya desteği dikkate alınarak verilmektedir. Birliğimiz, üreticilerimizin emekleriyle bu başarıya ulaşmıştır" dedi.

Günaydın, elde edilen unvan sayesinde üreticilerin çeşitli avantajlardan yararlanacağını da ifade etti. Buna göre; Buzağı desteği kapsamında buzağı başına 280 TL, süt desteği kapsamında litre başına 40 kuruş, Ziraat Bankası sübvansiyonlu kredilerinde yüzde 5 ek indirim, tarım ve hayvancılık desteklemelerinde öncelikli değerlendirme, Bakanlık projeleri ve hibe programlarında ek avantajlar sağlanacak.

Başkan Günaydın, "Bu başarı, tüm üyelerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ortak emeğidir. Malatya hayvancılığını daha ileri taşımak ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimize, ilimize ve hayvancılık sektörümüze hayırlı olsun "diye konuştu. - MALATYA