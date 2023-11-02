Malatya'da yerinde dönüşüm desteği artırıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yerinde dönüşümde hibe ve kredi desteğinin zemin +7 kata kadar çıkarılması kararını değerlendirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yerinde dönüşümde hibe ve kredi desteğinin zemin +7 kata kadar çıkarılması kararını değerlendirdi.

Yerinde dönüşüm desteğinin zemin+7 kata çıkarılmasının Malatya'nın daha hızlı toparlanması adına önemli bir adım olduğunu belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Taleplerimize olumlu karşılık veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye şehrimiz ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kararın, Malatya'nın daha hızlı ayağa kalkmasına önemli bir katkı sunacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Katıldığımız her toplantıda bu konuyu gündeme taşıdık. Yerinde dönüşüm hibe ve kredi desteğinin mevcut maliyetler karşısında yetersiz kalacağını belirterek desteğin zemin+4'den zemin+6 kata kadar çıkarılmasını talep ettik. Geçtiğimiz hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede hem sözlü hem de talepler dosyamız içerisinde yazılı olarak talebimizi iletmiştik. Şehrimiz adına önemli olan talebimiz çok şükür çözüme kavuştu. Girişimlerimiz neticesinde yerinde dönüşümde hibe ve destekler zemin +7 kata kadar çıkarıldı. Bu sayede şehrimiz için belirlenen kat sınırı olan zemin+6 kata kadar destek alınabilecek. Talebimizin olumlu karşılık bulmasına depremzede üyelerimiz ve vatandaşlarımız adına mutluluk duyduk. Sayın Bakanımıza konuya göstermiş olduğu hassasiyet ve desteği için teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA