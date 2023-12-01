Yeni evlenecek gençlere verilecek 150 bin TL'lik faizsiz kredi ilk olarak deprem bölgesinde başlayacak. Malatya'da da gençler verilen desteğin yerinde olduğunu söyledi.

Malatya'da yeni evlenecek gençlere verilecek 'evlilik kredisi' sevinci

Gençlerden evlilik kredisi sevinci

MALATYA - Yeni evlenecek gençlere verilecek 150 bin TL'lik faizsiz kredi ilk olarak deprem bölgesinde başlayacak. Malatya'da da gençler verilen desteğin yerinde olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin kabul edilmesinin ardından, karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evlilik kredisi ile ilgili başvuru tarihi henüz belli olmazken, yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvuruların 6 Şubat'tan etkilenen deprem bölgesinde başlayacağı açıklandı.

Kanunun çıkması deprem bölgesi Malatya'da da olumlu karşılandı. Gençler, özellikle bu süreçte yeni evlenecek olanlara verilecek 150 bin TL'lik faizsiz kredinin önemine dikkat çekerken, çocuklarını evlendirmek isteyen vatandaşlar da hükümetin bu desteğinin deprem bölgesinde önce başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söylediler.