Malatya'da Yaban Domuzları Ekili Arazileri Tahrip Ediyor

Malatya'da yaban domuzları ekili arazilere zarar verdi

Yaban domuzları çiftçilerin kabusu oluyor

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaklaşık 25 yaban domuzundan oluşan sürüsü, ekili alanlara zarar vererek çiftçilerin kabusu oldu. Domuz sürülerinin tarlalarda oluşturduğu tahribat, bölgedeki çiftçileri endişelendiriyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, ekili alanlara zarar veren yaban domuzları, çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Karaterzi ve Yuvalı Mahallesi'ndeki arazilerde, yaklaşık 25 yaban domuzundan oluşan sürü, yiyecek ararken tarlalarda büyük tahribata yol açıyor.

Çiftçiler, bu domuz sürülerinin ekili alanları tahrip etmesinden endişe ederken, bu soruna çözüm arayışları devam ediyor. Yaban domuzlarının tarıma zarar veren hareketleri, Malatya Doğanşehir Domuz Timi tarafından yakından izleniyor.

Ekibin dron kullanarak havadan görüntülediği sürüler, bölgedeki zararları daha da görünür kılarken, çiftçilerin zararı en aza indirmek için yeni önlemler talep ettikleri belirtildi.

(ŞS-CÖ-SVY-Y)