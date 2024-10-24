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Malatya'da Sobacılar Kış Sezonuna Hazırlanıyor

Malatya'da Sobacılar Kış Sezonuna Hazırlanıyor
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Malatya'da havaların soğumasıyla soba satışlarında hareketlilik görülüyor. Esnaflar artan fiyatlara rağmen işlerden memnun, özellikle kırsal kesimde soba taleplerinin arttığını belirtiyorlar.

Malatya'da, havaların soğumasıyla ile birlikte soba satışlarının başladığını ifade eden sobacılar, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Malatya'da yaklaşan kış öncesi soba satışlarında hareketlilik yaşanırken, esnaf artan fiyatlara rağmen işlerden memnun olduklarını belirtti.

Fiyatların 700 ile 5 bin TL aralığında değiştiğini kaydeden soba satıcısı esnafı, kış döneminin gelmesiyle beraber özellikle kırsal kesimlerdeki vatandaşların sobalara rağbet gösterdiğini ifade etti.

Esnaf Taner Ayaz, ev sobaları ile banyo kazanlarına taleplerin arttığını kaydederek hammadde fiyatlarındaki artışların ise kendilerini zorladığını söyledi.

Diğer bir esnaf Selim Arslan ise daha çok kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların taleplerde bulunduğunu ifade ederek, sezonun yeni başladığını ilerleyen günlerde işlerin daha da hareketlenmesini beklediklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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