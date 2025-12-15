Malatya'da şeker pancarında yüksek verim çiftçinin yüzünü güldürdü

Malatya'da Eylül ayında başlayan şeker pancarı hasadında sona gelinirken, elde edilen yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürdü.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilen şeker pancarlarının işlenerek şeker üretiminin yapıldığı Malatya'da, kampanya döneminin sonuna gelindi. Rekolte ve verim oranlarının beklentilerin üzerinde olması, üreticileri memnun etti.

Akçadağ ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde yaklaşık 20 dekarlık alanda şeker pancarı üretimi yapan çiftçi Murat Turcan, verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek rekoltenin beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Hasadın hava şartları nedeniyle bir miktar gecikmeli başladığını ifade eden Turcan, buna rağmen kısa süre içerisinde hasadı tamamladıklarını kaydetti.

Gelecek sezon için üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Turcan, şeker pancarının bölge çiftçisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. - MALATYA