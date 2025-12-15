Haberler

Malatya'da şeker pancarında yüksek verim çiftçinin yüzünü güldürdü

Malatya'da şeker pancarında yüksek verim çiftçinin yüzünü güldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Eylül ayında başlayan şeker pancarı hasadında elde edilen yüksek verim çiftçilerin yüzünü güldürdü. Beklentilerin üzerinde rekolte elde eden üreticiler, gelecek sezon için üretimi artırmayı hedefliyor.

Malatya'da Eylül ayında başlayan şeker pancarı hasadında sona gelinirken, elde edilen yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürdü.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilen şeker pancarlarının işlenerek şeker üretiminin yapıldığı Malatya'da, kampanya döneminin sonuna gelindi. Rekolte ve verim oranlarının beklentilerin üzerinde olması, üreticileri memnun etti.

Akçadağ ilçesi Şıhlar Mahallesi'nde yaklaşık 20 dekarlık alanda şeker pancarı üretimi yapan çiftçi Murat Turcan, verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek rekoltenin beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi. Hasadın hava şartları nedeniyle bir miktar gecikmeli başladığını ifade eden Turcan, buna rağmen kısa süre içerisinde hasadı tamamladıklarını kaydetti.

Gelecek sezon için üretimi artırmayı hedeflediklerini belirten Turcan, şeker pancarının bölge çiftçisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
title