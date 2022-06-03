Malatya'da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi ile özel sektöre ait halk otobüslerinde yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi ile özel sektöre ait halk otobüslerinde yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Şehir içi toplu taşıma ücretleri ile ilgili yapılan güncelleme gereği, tam bilet fiyatı 4,50 TL'den 6 TL'ye, öğrenci bilet fiyatı ise 2 TL'den 3 TL olarak uygulanmaya başladı. 12 Ocak 2022 tarihinde tam bilet 3 TL'den 4,50 TL'ye çıkarılmıştı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Malatya Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Malatya'da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.