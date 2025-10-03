Malatya'da Öğrenciler Tavuk Yetiştiriciliği ile Hem Üretiyor Hem Kazanıyor

Malatya'da Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesinde kurulan tavuk yetiştiriciliği tesisinde hem üretime katkı sağlıyor hem de döner sermaye kapsamında gelir elde ediyor.

Yaklaşık 5 yıl önce DAP Projesi kapsamında kurulan Yumurtacı Tavuk Yetiştiriciliği kümesinde, öğrenciler teorik bilgilerini uygulamalı eğitimle pekiştiriyor. Tarım Alan Şefi Selahattin Özmen'in gözetiminde yürütülen çalışmalarda, tavuklar civciv ve yarka dönemlerinden itibaren öğrenciler tarafından yetiştiriliyor. Yumurtlama dönemine giren tavuklar ise ana kümese alınarak üretime dahil ediliyor.

Yaklaşık bin tavuğun bulunduğu tesiste günlük ortalama 30 koli yumurta üretiliyor. Elde edilen yumurtalar hem okulun ihtiyacını karşılıyor hem de döner sermaye aracılığıyla vatandaşlara satışa sunuluyor. Öğrenciler, üretim sürecinde aktif rol alırken, aynı zamanda emeklerinin karşılığında ücret alıyor.

"Tavukların tüm bakımıyla biz ilgileniyoruz"

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Bölümü 12. sınıf öğrencisi Muhammet Adıyaman, tavukların tüm bakım süreciyle ilgilendiklerini belirterek, "Döner sermaye kapsamında çalışarak ücret alıyoruz. Burada hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de tecrübe kazanıyoruz" dedi.11. sınıf öğrencisi Onurcan Burca ise tavuklarla ilgilenmeyi sevdiğini ifade ederek, öğretmenlerinin her aşamada kendilerine destek olduğunu söyledi.

"Her yıl 10 bin civciv geliyor"

Projeyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Necip Katı da, "1 Mart'ta okula yaklaşık 10 bin civciv geliyor. Bunların 9 binini Malatya halkına satıyoruz, kalan bin civcivi ise yumurtacı tavuk olarak yetiştiriyoruz. Üretilen yumurtaların bir kısmı öğrencilerimize ikram ediliyor, kalan kısmı ise öğretmenlerimiz ve vatandaşlara satılıyor. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin iş bulma konusunda herhangi bir sıkıntıda yaşamıyor" diye konuştu. - MALATYA