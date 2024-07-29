Malatya'da Lisanslı Kuru Kayısı Depoları Ürün Alımı Yapmaya Devam Ediyor

Malatya'da, lisanslı kuru kayısı depolarının yaklaşık iki haftadır bin 400 tonun üzerinde ürün alımı yaptığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, saklama koşulları yetersiz olan üreticilere ürünlerini depolara getirmesi çağrısında bulundu.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli ürünü ve kentte birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısında hasatta sona yaklaşıldı.

Temmuz ayında başlayan ve Ağustos ayının ortalarına doğru tamamlanması beklenen kayısı hasadına ilişkin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nda açıklamalarda bulunan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, üreticilerin yaklaşık iki haftadır ürünlerini depolara getirmeye başladığını söyledi.

Lisanslı depoların yeni dönem için ürün alımı yapmadığı iddialarının gerçeklerle bağdaşmadığını aktaran Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, iki ayrı depo olarak bugüne kadar yaklaşık bin 400 ton civarında ürün alımı yaptıklarını kaydetti. - MALATYA