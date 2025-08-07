Malatya'da Kuru Kayısı İhracatı 377 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

MALATYA'da son 1 yıl içerisinde 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek, 377 milyon 371 bin dolar gelir elde edildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1 Ağustos 2024 ve 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kuru kayısı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırıldığını belirten Özcan, kayısı fiyatlarındaki sert değişikliğin 12 Nisan'da yaşanan zirai don kaynaklı olduğunu ifade etti. Son 4 ayda ihracat rakamlarında kısmi bir gerileme olduğunu ifade eden Özcan, "100 bin ton hedefimizde sapma sebebimiz son 4 aydaki ihracat rakamlarındaki kısmi gerilemeler olmuştur. 1 Ağustos 2024 ve 31 Temmuz 2025 tarihleri olarak adlandırdığımız 1 yıllık sezon süresi içerisinde toplam 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber 377 milyon 371 bin dolarda gelir elde ettik. Nisan ayında yaşadığımız zirai don olmasaydı bu yıl 100 bin ton hedefini yakalamaya odaklanmıştık. 2024 yılında 66 bin ton ihracat yapmışız. Geçen yıla oranla yaklaşık 8 bin ton ihracatımızı arttırdık. 1 Ağustos 2024 ve 31 Temmuz 2025 ihracat sezonumuz bize göre verimli olmuştur. Malatya ve kayısı Türkiye'nin kuru meyve ihracatındaki 2 milyar dolar rakamının yüzde 25'ini yapmaya devam ediyor. Biz hala Türkiye'nin en önemli kuru meyve ihracatını gerçekleştiren hem bölgeyi hem de Malatya'ya bu anlamda ekonomik olarak ciddi anlamda katkı sunan il pozisyonunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA