Malatya'da Konteynerlerdeki Esnafın Sorunları Ele Alındı

Malatya'da Konteynerlerdeki Esnafın Sorunları Ele Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veren esnafın sorunlarını gündeme getirerek, ticari alanların inşa sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veren firmalarımız zaten iş daralması yaşarken 12 Nisan'da yaşadığımız zirai don da tuzu biberi oldu. Ticari alanların inşa ve teslim süreci hızlandırılmalı" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, öğretmenevi bölgesinde başlayacak inşa çalışmaları dolayısıyla yan sokağa taşınan konteyner çarşıyı ziyaret etti.

İki sıra halinde konumlandırılan konteynerlerdeki esnafı ziyaret ederek, mevcut eksikleri ve talepleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat depremleri şehrimize ekonomik olarak derin yaralar açtı. Özellikle şehir merkezinde bulunan çarşımızdaki işletmeler büyük sıkıntılar yaşadı, yaşamaya da devam ediyorlar. Çarşının tamamında devam eden inşa çalışmaları nedeniyle esnafımızın çoğu konteynerlerde hizmet veriyor. Birçoğu bu süreçte birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldı. Konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veren firmalarımız zaten iş daralması yaşarken 12 Nisan'da yaşadığımız zirai don da tuzu biberi oldu. Ticari alanların inşa ve teslim süreci hızlandırılmalı. Öğretmenevi bölgesinde başlayacak inşa çalışmaları dolayısıyla buradaki esnafımızın konteynerleri yan sokağa taşındı. Zaten işleri ciddi ölçüde daralan esnafımız, bu tür yer değişmeleri nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Burada 60 civarında esnafımız yer alıyor. Zeminde ciddi sıkıntı var, su ve internet sorunu yaşıyorlar. WC sağlıklı değil. Ziyaretimizde mevcut eksikleri ve talepleri dinledik, ilgili kurumlara ilettik, takipçisi olacağız. Samimi karşılamaları için çarşı esnafımıza teşekkür ediyor, kalıcı iş yerlerinin en kısa sürede tamamlanarak konteynerlerde faaliyet yürüten esnafımızın bu zorlu süreci geride bırakmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme sona erdi

İstanbul'daki barış zirvesinde 3 ülke arasındaki görüşme! 1 saat sürdü
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar

Silahların teslimi ve örgüt yöneticileriyle ilgili yeni ayrıntılar
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.