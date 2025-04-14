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Malatya'da Kayısı Üreticilerine Birlik Çağrısı

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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, 12 Nisan'da yaşanan don felaketinin kayısı üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulayarak birlik olma çağrısında bulundu. Hasarın 200 milyar TL'ye ulaştığı belirtilirken, devletten destek talep edildi.

MAGİNDER Başkanı Kardemir: "Kayısımız için bir olalım"

MALATYA - Malatya'da 12 Nisan'da yaşanan şiddetli don, kentin tarımsal üretiminde büyük yıkıma yol açtı. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir, kent genelinde yaşanan felaketin ardından kayısı üreticileri için birlik çağrısında bulundu.

12 Nisan gecesi yaşanan -15 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle Malatya genelinde başta kayısı olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü. Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, toplantıda yaptığı açıklamada, "Malatya'da kayısı üretimi bu yıl yüzde 100 oranında zarar görmüştür. Bu sadece bir ürün değil, 70 bin aile ve 550 bin kişinin geçim kaynağı demektir" ifadelerini kullandı.

Kılınç, sadece kayısıda oluşan hasarın 200 milyar TL'yi bulduğunu belirterek, "Bu felaketin boyutu çok büyük. Kimse benim ürünüm kaldı diyemez. Ceviz, üzüm, elma, arpa ve buğday gibi ürünlerde de ciddi kayıplar var. Devletimizin bu tabloyu doğru şekilde tespit edip adım atacağına inanıyoruz" dedi.

Maginder'den dayanışma çağrısı

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Odası'nı ve çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Karademir, Malatya'nın kayısıyla var olduğunu belirterek, "Kayısı Malatya'nın ekonomisini ayağa kaldıran lokomotiftir. Bu felaket hepimizi derinden etkiledi. Bu noktada artık birlik olma zamanıdır." dedi.

Karademir, şehirde kavga ve ayrılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, "6 Şubat'taki depremin ardından yaşadığımız bu afet, Malatya için ikinci büyük felakettir. Artık ortak akılla hareket edilmesi ve bir yol haritası çizilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Her iki başkan da Malatya'nın bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurgularken, devletin bu süreçteki desteğine olan güvenlerini dile getirdi. Kılınç ve Karademir, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un süreci yakından takip ettiğini ve konuyu Ankara'ya taşıyacağından emin olduklarını kaydetti.

Malatya'da tarımın ve özellikle kayısının büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamalarda, kamuoyunun bu süreçte dayanışma içinde hareket etmesi gerektiği mesajı verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ - Ekonomi
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