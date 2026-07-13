Kayısının kurutulma yolculuğu havadan görüntülendi

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da hasat tüm hızıyla devam ediyor. Bahçelerden toplanan kayısılar ihraç edilmek ve kurutulmak üzere işlenirken, yüzlerce mevsimlik tarım işçisi de sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zorlu mesaisini sürdürüyor.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin önemli bölümünü tek başına karşılayan Malatya'da Temmuz ayıyla birlikte başlayan hasat yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye'nin önemli tarımsal ihracat ürünleri arasında yer alan kayısıda, bahçelerden toplanan ürünlerin bir bölümü yaş olarak ihracata gönderilirken, önemli bir kısmı ise kuru kayısı olarak dünya pazarlarına sunulmak üzere işleniyor. Kent genelinde sürdürülen hasatta toplanan kayısıların bir bölümü kükürtleme işleminin ardından kurutulurken, naturel ürünler ise herhangi bir işlem uygulanmadan güneş altında sergenlerde kurutuluyor.

Yeşilyurt ilçesi Kendirli mevkiinde üretici Erhan Almendi'ye ait onlarca dönümlük bahçede de hasat mesaisi aralıksız sürüyor. Bahçelerden toplanan kayısılar kalite durumuna göre ayrıştırılarak bir bölümü doğal yöntemlerle sergenlerde kurutuluyor, diğer bölümü ise kükürtleme işlemine alınıyor. Örtüler üzerine serilen tonlarca kayısının oluşturduğu sergenler havadan görüntülenirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Hasat döneminde 100'ün üzerinde işçinin çalıştığı bahçelerde sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gün boyu devam ediyor. Kadın işçiler başta olmak üzere çok sayıda tarım emekçisi toplama, taşıma, seçme ve serme işlemlerini gerçekleştiriyor. Günlük bin 300 TL yevmiye ile çalıştıklarını belirten kadın işçiler, hasat döneminde elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sunduklarını ifade etti. Kayısı hasadının sıcak hava şartları nedeniyle oldukça zorlu ifade eden işçiler, sezonun yaklaşık bir ay daha devam etmesini beklediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı