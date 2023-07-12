Malatya'nın AB tescilli ürünü olan kayısıda hasat sürerken, bu yıl 100 bin ton ihracat hedefleniyor. Tarla gününe katılan Vali Hulusi Şahin de, hasat yaparak sezonun kayısı üreticilerine hayırlı olmasını diledi.

Malatya'da kayısı hasadı sürüyor, hedef 750 milyon dolarlık ihracat

Vali Şahin, tarla gününde kayısı hasadına katıldı

MALATYA - Malatya'nın AB tescilli ürünü olan kayısıda hasat sürerken, bu yıl 100 bin ton ihracat hedefleniyor. Tarla gününe katılan Vali Hulusi Şahin de, hasat yaparak sezonun kayısı üreticilerine hayırlı olmasını diledi.

'Güneşin altın yumurtası' olarak bilinen Malatya kayısısında şu sıralar yoğun bir hasat süreci yaşanıyor. Deprem ile arsın felaketini yaşayan Malatyalı üreticiler, tüm zorluklara rağmen üretiminden vazgeçmedikleri AB tescilli ürün olan kayısıyı hasada başladı. Malatya Valisi Hulusi Şahin de her yıl olduğu gibi bu yılda temsili hasat programına katılarak kayısı hasadı yaptı. Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir kayısı bahçesinde gerçekleşen hasat programına Vali Şahin'in yanı sıra Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ve kayısı üreticileri katıldı.

Kayısı hasadında çalışan mevsimlik işçilerle sohbet eden Vali Şahin, daha sonra temsili olarak bir kayısı ağacında kayısı hasadı gerçekleştirdi. Elle topladıkları kayısıları kasalara dolduran Vali Şahin, daha sonra yaptığı açıklamada geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan asrın felaketinde yaraları sarmaya devam ettiklerini belirterek, "Hayat devam ediyor ve afetin yaralarını sarma açısından da güneşin altın yumurtası olan kayısının Malatya için özel bir iyileştirici tarafı var" dedi.

Geçen yıl aynı bahçede de hasada katıldıklarını ve 100 bin ton ihracata karşılık 500 milyon dolar hedefini açıkladıklarını hatırlatan Şahin, "Ne mutlu ki bu rakamlara ulaştık. Seneye de 700 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Her ne kadar bu yıl sadece deprem değil, yine dolu, aşırı yağmurlar, don gibi ürünümüze zarar veren afetler oldu. Hedeflediğimiz 700 milyon dolar ihracatın Malatya'nın yaralarına merhem olacağı inancımız var bu yönde" diye konuştu.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise Malatya'da ova olarak adlandırılan bölgelerde kayısı hasadının sürdüğünü ve yakın zamanda da yüksek rakımlı alanlarda hasada başlanılacağını söyledi. Bu yıl sağanak yağmurlar nedeniyle ciddi bir kalite kaybı da yaşandığına dikkat çeken Özcan, "İnşallah bu yıl verimli bir yıl, bol gelirli ekonomik olarak kayısı üreticinin yüksek düzeyde memnun olduğu rakamlarla kayısıyı yurt dışına pazarlama imkanı bulacağız" şeklinde konuştu.

Hasat sonrası natürel, organik ve kükürtlü olarak elde edilen kayısıların dünyanın dört bir yanına ihracı için yoğun bir çalışmanın deva ettiğini de belirten Özcan, "100 bin ton ihracat ile 750 milyon dolar gelir hedefini ortaya koyduk, buna odaklanarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.