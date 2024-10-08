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Malatya'da Kayısı Ağaçları Budama İşlemlerine Başladı

Malatya'da Kayısı Ağaçları Budama İşlemlerine Başladı
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Dünyanın kayısı başkenti Malatya'da çiftçiler sonbaharda ağacın sağlığını artırmak ve meyve kalitesini yükseltmek için budama yapmaya başladı. Budama işlemleri, ağaçların ömrünü uzatırken ekonomik katkı da sağlıyor.

Dünyanın kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da çiftçiler sonbahar mevsimiyle birlikte ağaç budama işlemlerine başladı.

Battalgazi ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde kayısı yetiştiriciliği yapan Nusret Ercan, budamanın ağaçların ömrünü uzattığını ve kaliteli meyve vermesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Ercan, "Sonbahar döneminde yaptığımız budama işlemleri, ağaçların yaralanmadan nefes almasını sağlıyor. Her yıl bu dönemde budama yapıyoruz" dedi. Ercan, budama işleminin kuruyan ve zayıf dalların ayıklanmasıyla başladığını bu sayede ağaçların daha sağlıklı hale geldiğini ifade etti.

Malatya, Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonuna ev sahipliği yapıyor. Geçen sezon, Malatya kayısısı 115 ülkeye satılarak 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi. Ercan, günde yaklaşık 25-30 ağaç budadığını ve budanan dalları kışın yakıt olarak kullandıklarını aktardı.

Budama işleminin, ağaçların gençleşmesine ve meyve kalitesinin artmasına yardımcı olduğunu belirten Ercan, "Dallar yüksek olduğunda meyve daha kaliteli ve randımanlı oluyor" şeklinde konuştu.

Çiftçilerin bu uygulamaları hem ağaçların sağlığı hem de bölgenin ekonomik durumu için büyük önem taşıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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