Malatya'da Kadın Kooperatifinden Çilek Hasadı

Malatya'da Kadın Kooperatifinden Çilek Hasadı
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Zirai donun vurduğu Malatya'da, 7 kadın girişimcinin kurduğu kooperatif, 30 dönümlük arazide çilek hasadına başladı. Çileğin kilogramı 125 TL'den satışa sunuluyor.

Zirai donun vurduğu Malatya'da, meyve sezonunun ilk hasadı çilekten yapıldı. Kale ilçesinde, 7 girişimci kadının kurduğu 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne ait 30 dönümlük tarlada çilek hasadı başladı.

Kale ilçesi'nde 7 kadının girişimleriyle 3 yıl önce kurulan 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafında 30 dönümlük bir alanda üretimi yapılan çilekte bu sezonun ilk hasadı başladı. Hasadı yapılan yeni mahsullerin kilogramı ise 125 TL'den satışa sunuluyor.

Kooperatif üyesi Cemile Altınok zirai don nedeniyle bu yıl kayısı da ürün alamadıklarını belirterek çilekte yılın ilk hasadını yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bir diğer kooperatif üyesi Saniye Altınok ise kilogramı 125 TL'den satışa sundukları çileğe yoğun bir talep olduğunu kaydederek, sabah erken saatlerde ilk hasada başladıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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