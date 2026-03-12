Haberler

Malatya'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yer alan jeotermal kaynak arama sahası, kapalı teklif usulü ile ihale edilecek. İhaleye katılacakların geçici teminat sunması gerekecek.

Konuya ilişkin ilan, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi sınırlarında yer alan jeotermal kaynak arama sahası kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

Toplam 4 bin 989,7 hektar büyüklüğündeki sahanın muhammen bedeli 1 milyon 651 bin 38 lira 11 kuruş olarak belirlendi. İhale, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Sözleşme süresi, ilgili mevzuatta yer alan arama safhası kapsamında 3 yıl olacak. Bu süre, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde uzatılabilecek.

İhaleye katılacak isteklilerin, muhammen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere en az 49 bin 531 lira 14 kuruş tutarında geçici teminat sunması gerekecek.

Şartname ve ekleri, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde bedelsiz görülebilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin ise 5 bin lira tutarındaki şartname bedelini ilgili bankaya yatırmaları gerekecek.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
