Malatya'da Gıda Analiz Laboratuvarı İhracatçılara Kolaylık Sağlıyor

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya tarım ve hayvancılıkta yükselen bir değer olduğunu belirterek, kentte tek olan gıda analiz laboratuvarının bu noktada üreticilere önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, MAKİMTEK Gıda Analiz Laboratuvarı'nı ziyaret ederek, laboratuvarın bölgeye olan katkıları hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan, Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektörlerinde önemli bir gelişim gösterdiğini ve MAKİMTEK laboratuvarının, özellikle gıda güvenliği ve ihracat yapan üreticiler için kritik bir hizmet sunduğunu belirtti.

Malatya'nın son yıllarda tarım ve hayvancılık alanlarında büyük bir gelişim kaydettiğini vurgulayan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya 2. Organize Sanyi Bölgesi'nde bulunan MAKİMTEK Gıda Analiz Laboratuvarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Özcan, Malatya'nın tarım ve hayvancılıkta çok önemli bir il olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Bu alandaki yükselişin devam etmesi için gıda kontrol ve analiz laboratuvarları gibi ihtiyaçların giderilmesi büyük önem taşıyor. Bölgenin ihtiyaç duyduğu gıda kontrol ve analiz laboratuvarı, MAKİMTEK ile karşılanmış oldu" dedi.

"Bölgenin en kapsamlı laboratuvarı"

Gıda Analiz Laboratuvarı'nın Malatya'da son yıllarda kurulan en kapsamlı laboratuvarlardan biri olduğunu ifade eden Özcan, "Burada 4 yıl önce kurulan bu laboratuvarda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayladığı, özellikle ihracatçılarımızın talep ettiği çok önemli analizler yapılıyor. Laboratuvar, bölgemizde ihracat gerçekleştiren tarım ürünleri, hayvansal gıdalar ve hayvan yetiştiriciliği yapan firmalar için kritik bir hizmet sunuyor. Özellikle gıda ve yem tahlillerinde ihtiyacımız olan bütün analizler burada yapılıyor" şeklinde konuştu.

"İhracatçılar için büyük kolaylık"

Özcan, MAKİMTEK'in bölgedeki üreticiler ve ihracatçılar için büyük bir kolaylık sağladığını da belirterek, "Burası, hem Malatya'daki hem de çevre illerdeki üreticiler için büyük bir avantaj. Artık bu önemli tahlil ve tetkikler için Mersin, Adana, Antep ya da İzmir gibi şehirlere gitmek zorunda kalmıyoruz. Yakınımızda, Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci OSB'de, İŞGEM içinde bu işlemler gerçekleştiriliyor. Hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir kolaylık sağlanmış oldu" dedi.

"Okratoksin problemi artık burada çözülüyor"

Son dönemde ihraç edilen kayısı da okratoksin sorununa da değinen Özcan, "Son günlerde özellikle okratoksin ile ilgili yaşadığımız bir problem vardı. Bu konuda da burada çok önemli tahliller yapılıyor. Okratoksin dahil birçok analiz ve tetkik artık burada gerçekleştirilebiliyor. Bu, üreticilerimiz için büyük bir kazanım" şeklinde konuştu.

"Bölgeye yapılan yatırım takdir ediliyor"

Ramazan Özcan, laboratuvarının bölgeye sağladığı katkılar için yatırımcıları tebrik ederek, "Bölgeye böyle önemli bir yatırım yaptığı için MAKİMTEK ekibine teşekkür ediyoruz. İhracatçılarımız, üreticilerimiz ve tüm bölge halkı için çok kıymetli bir hizmet sağlanıyor. Bu tür yatırımlar, Malatya'nın tarım ve hayvancılık sektöründeki gücünü daha da artıracaktır," ifadelerini kullandı. - MALATYA