Malatya'da ekmeğe 9 ayda 3 kez zam yapıldı - Haberler

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Malatya'da ekmeğe 9 ayda 3 kez zam yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Malatya'da ekmeğe 9 ayda 3 kez zam yapıldı

Malatya'da 2.5 TL'ye satılan ve tırnaklı yada pide olarak da bilinen ekmeğe son 9 ayda 3 kez zam yapıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 2.5 TL'ye satılan ve tırnaklı yada pide olarak da bilinen ekmeğe son 9 ayda 3 kez zam yapıldı. Geçen yıl Haziran ayına kadar 1.5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatı 3 TL'ye çıktı.

Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL'ye satılan ekmeğin gramajı sabit tutularak, 21 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 TL'ye satılacak. Son zamla birlikte Geçen yıl Haziran ayına kadar 1.5 TL'ye satılan ekmek, 9 ayda üçüncü kez yapılan zammın ardın 3 TL'ye satılacak

11 Haziran 2021'de 200 gram ekmek 2 TL'ye, 22 Kasım 2021'de 200 gram ekmek 2,5 TL'ye çıkarılmıştı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, 21 Mart, Haziran, Malatya, Ekonomi, Haberler

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