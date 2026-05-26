Deprem bölgesi Malatya'da Kurban Bayramı hareketliliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toparlanmaya çalışan Malatya'da, Kurban Bayramı öncesi konteyner çarşılar ve geçici satış alanlarında yoğunluk yaşanıyor. Tatlıcı esnafında sipariş trafiği dikkat çekerken, esnaf bayram hareketliliğinin piyasaya moral verdiğini belirtiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışan Malatya'da, Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar kent merkezindeki konteyner çarşılar ile geçici satış alanlarında yoğunluk oluştururken, özellikle tatlıcı esnafında sipariş trafiği dikkat çekiyor.

Malatya'da, depremlerde kent merkezindeki binlerce iş yerinin yıkılması sonrası kurulan konteyner iş yerlerinde faaliyetlerini sürdüren esnaflar, bayram öncesi yaşanan hareketliliğin piyasaya moral olduğunu ifade etti. Birçok esnaf, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirtti.

Kent merkezinde kurulan geçici çarşı alanları ile cadde üzerindeki tezgahlarda bayramlık ürünlerden şekerleme ve tatlı çeşitlerine kadar birçok ürün satışa sunulurken, vatandaşlar da bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Özellikle baklava ve yöresel tatlı satışı yapan işletmelerde yoğun sipariş nedeniyle hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Esnaflar, eski bayramlar öncesindeki kalabalığın henüz tam anlamıyla oluşmadığını ancak buna rağmen çarşıda gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını kaydetti. Deprem sonrası zorlu bir süreç geçirdiklerini ifade eden işletme sahipleri bayram döneminin ekonomik açıdan bir nebze de olsa nefes almalarını sağladığını söyledi.

Bayram alışverişi yapan vatandaşlar ise fiyatları karşılaştırarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek, yaşanan tüm zorluklara rağmen bayram hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. - MALATYA

