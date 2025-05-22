Malatya'da Bahar Göçü: Yetiştiriciler Yaylalara Yola Çıktı

Malatya'da Bahar Göçü: Yetiştiriciler Yaylalara Yola Çıktı
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Malatya'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler, baharın gelmesiyle birlikte yaylalara doğru göç etmeye başladı. Verimli otlaklara ulaşmak için 15-16 saat süren yolculuklar sürerken, bu yıl bereketli geçen yağışlar nedeniyle meralara çıkış süreci biraz gecikmeli ilerliyor.

Malatya'da yetiştiriciler yayla yoluna çıktı

Bahar göçü başladı

MALATYA - Malatya'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler, baharın gelişiyle birlikte yaylalara göç etmeye başladı. Verimli otlaklara ulaşmak için yola çıkan yetiştiriciler, 15-16 saat süren geleneksel yolculuklarını sürdürüyor.

Malatya'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler, baharın gelmesiyle birlikte yaylalara doğru yolculuklarına başladı. Bu yıl bereketli geçen yağışlar nedeniyle meralara çıkış önceki yıllara göre biraz gecikirken, göç süreci hummalı şekilde devam ediyor.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaylalara çıkışların 3-4 gün önce başladığını belirterek, "Şu anda yetiştiricilerimizin yaklaşık yüzde 50'si meraya ulaştı. Özellikle Yeşilyurt bölgesinde dinlenme noktalarında konaklayan üreticilerimiz, 15-16 saat süren bir yolculuk gerçekleştiriyor. Hayvanlar otlatılarak yavaş yavaş yol alınıyor" dedi.

Göç güzergahında yapılan çalışmalara da değinen Akın, "Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte Dünya Bankası destekli önemli bir proje yürütüyoruz. Bu proje sayesinde yaylalara çıkış sürecinde üreticilerimize destek sağlayacak çalışmalar planlanıyor" diye konuştu.

Yol güzergahında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Akın, üretici ve hayvan güvenliği için tedbirli olunması çağrısında bulunarak, "Tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

Yaylalara doğru yol alan yetiştiriciler ise, bu yıl otlakların verimli olduğunu ve mevsim şartlarının olumlu seyrettiğini belirtti. Yaz boyunca yaylalarda kalacaklarını ifade eden üreticiler, göç sürecinin geleneksel ve önemli bir parçası olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL AKBUĞA - Ekonomi
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