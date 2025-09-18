Malatya'da Akçadağ Armudu Hasadı Başladı

Haberler

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde coğrafi işaret tescilli armut hasadı başladı. Üreticiler, yüksek verime rağmen düşük rekolte nedeniyle taleplere yetişmekte zorluk çekiyorlar. Armudun kilogramı 70 TL'den satılmakta.

Malatya'da yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Akçadağ armudunda hasat başladı. Yaklaşık bin 800 rakımda üretimi yapılan armut, kilogramı 70 TL'den alıcı buluyor. Üreticiler, yüksek verime rağmen rekoltenin düşük kaldığını belirtirken, taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Akçadağ ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi'nde bin 800 rakımda yetiştirilen Akçadağ armudunun hasadına başlandı. Coğrafi işaret tescili bulunan ve kendine has aromasıyla bilinen armut, bölge çiftçisinin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Üretici Ramazan Şahin, bu yıl armut veriminin iyi olmasına rağmen zirai don nedeniyle rekoltenin düşük kaldığını söyledi. Yaklaşık 5 dönümlük alanda üretim yaptıklarını kaydeden Şahin, "Hasat iki hafta sürecek. Bu yıl 8 ila 10 ton arası bir rekolte bekliyoruz. Kilogramını 70 TL'den satışa sunuyoruz ancak ürün azlığı nedeniyle taleplere yetişemiyoruz" dedi.

Kayısı üretiminde yaşadıkları zararı armutla telafi etmeye çalıştıklarını aktaran Şahin, Akçadağ armuduna olan ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Bir diğer üretici Osman Toktaş ise hasat edilen armutların bir kısmını kurutarak kış aylarında tükettiklerini söyledi. Toktaş, geleneksel yöntemlerle kurutulan armudun kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söyledi. - MALATYA

