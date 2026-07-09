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Malatya'da ihracatçılara ABD pazarı anlatıldı

Malatya'da ihracatçılara ABD pazarı anlatıldı
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Malatya'da, Türk-Amerikan İşadamları Derneği ve MTSO işbirliğiyle ABD pazarına eyaletler bazında giriş stratejileri paneli yapıldı. Panelde ihracatçı firmaların ABD'deki etkinliğinin artırılması ve yeni ticaret fırsatları ele alındı.

Malatya'da, Türk-Amerikan İşadamları Derneği ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliğinde "ABD Pazarına Eyaletler Bazında Giriş Stratejileri: Fırsatlar ve Tehditler" paneli düzenlendi.

MTSO hizmet binasında düzenlenen panelde, kentte faaliyet gösteren ihracatçı firmaların ABD pazarındaki etkinliğinin artırılması ve yeni ticaret imkanlarının değerlendirilmesi ele alındı.

Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üretim gücü, girişimcilik potansiyeli ve ihracat vizyonunu uluslararası pazarlara taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Panelin bölge iş dünyası açısından yeni fırsatların değerlendirilmesine ve uluslararası işbirliklerinin geliştirmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Sanlı, "Türkiye ile Amerika arasındaki ticari, ekonomi ve stratejik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmaya gayret ediyoruz. 125 ülkede faaliyet gösteren 135 Amerikan ticaret odasından oluşan küresel iş ağının içinde yer alıyoruz." dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da ABD ile ticaret yapmanın ihracatçılar açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu, "Dünya kayısı başkenti olan Malatya'da en büyük pazarımız ABD'dir. Malatya olarak yıllık 500 milyon doları bulan kayısı ihracatımız, 350 milyon doları aşan diğer sektördeki ihracatımız, güçlü üretim alt yapımız, iyi fırsatlar geliştirmemiz hedefimiz arasında yer alıyor." dedi.

Programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ve ihracatçılar katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun
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